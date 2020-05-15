Мэрия Москвы приобрела крупнейшего в России производителя медицинских масок

Московское правительство стало владельцем ООО «Кит» из Владимира, которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» и «Русской службе Би-би-си» вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Согласно данным СПАРК, в феврале владельцами предприятия были Дмитрий Савин (72%) и Павел Спичаков (28%). Затем они продали компанию владельцу УК «Абсолют» Эссет Менеджмент Александру Сидорову. А уже 10 марта единственным владельцем «КИТ» стало ООО «Центррегионинвест». Оно контролируется АО «Капиталинвестпроект», управляющим различными активами столичной мэрии.

Решение о сделке, сумма которой не раскрывается, принималось из-за пандемии коронавируса, объяснил Ефимов. В марте чиновники поняли, что «городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке», отметил он. Завод был перевезен из Владимира в особую экономическую зону Технополис «Москва» на юго-востоке столицы. Производство развернули за две недели, пишет «Би-би-си».

«КИТ» производит треть всех медицинских масок в России (под торговыми марками Rutex и Latio). Практически все, что производит предприятие, забирает себе Москва, причем маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости, рассказал «Ведомостям» источник в мэрии.