«Возникают спекуляции». Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Москвы считают, что бесплатная раздача масок спровоцирует появление «черного рынка» и спекуляции. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникают спекуляции», — сказал Немерюк, добавив, что так, например, произошло в Париже. «Если где-то выдается бесплатно, то это „бесплатно“ где-то возникает за „платно“», — цитирует ТАСС главу департамента торговли.

Также Немерюк рассказал, что сейчас в Москве производится около 1 миллиона масок из 4 миллионов, которые необходимы. Этот 1 миллион масок, себестоимость которых составляет 7 рублей за штуку, уходит, по словам главы департамента торговли, в первую очередь «на нужды работников медучреждений и на муниципальные и городские службы» (цитата по «Интерфаксу»). Остальные три миллиона масок закупаются коммерческими структурами, в основном в Китае.

15 мая стало известно, что мэрия Москвы приобрела ООО «КИТ» из Владимира, которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России. Сумма сделки не разглашается. Производство из Владимира уже перенесли в Москву.

Маски от «КИТ», сообщала «Русская служба Би-би-си», продаются в московском метро с наценкой от нескольких сотен до тысяч процентов. Мэрия это отрицает, заявляя, что маски для продажи в метро «предоставил город», а «их стоимость стандартизирована».

С 12 мая ношение масок и защитных перчаток в Москве обязательно для пассажиров общественного транспорта и такси, посетителей магазинов, а также сотрудников предприятий.