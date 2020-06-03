В правительстве пообещали не штрафовать бизнес за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора

Предприятиям, возобновляющим работу в рамках поэтапного снятия режима ограничений из-за коронавируса, не будут грозить штрафы за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом было объявлено на совещании первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса.

«В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин. Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний. Бизнес выразил полное понимание данного подхода», — сообщили «Интерфаксу» в секретариате первого вице-премьера.

Роспотребнадзор, добавили в секретариате Белоусова, проведет дополнительный цикл обсуждений с представителями бизнеса для повторного разъяснения рекомендаций.

Роспотребнадзор составил рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. Они предполагают, что компании, возобновляющие работу на втором и третьем этапе, должны принимать определенные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, в кинотеатрах Роспотребнадзор рекомендует рассаживать зрителей «в шахматном порядке», а в самолетах — пассажирам и экипажу находиться в масках во время всего полета.