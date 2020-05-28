Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам рассаживать зрителей на расстоянии метра друг от друга

Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации по работе кинотеатров и кинозалов (.pdf) во время распространения коронавирусной инфекции.

В документе сказано, что решение о возобновлении работы кинотеатров должны принимать региональные власти.

В список рекомендаций вошли такие предложения:

воздержаться от посещения кино людям с симптомами ОРВИ;

соблюдать в кинотеатрах дистанцию не менее 1,5 метра;

продавать билеты в кинотеатры так, чтобы зрители в залах находились на расстоянии не менее одного метра друг от друга (члены одной семьи могут сидеть вместе);

продавать билеты преимущественно с помощью бесконтактных способов оплаты, в том числе через билетные автоматы;

обязать зрителей носить маски, а сотрудники кинотеатров при обслуживании клиентов — маски и перчатки (их нужно менять раз в три часа);

продавать попкорн и другие товары кинобаров преимущественно в вендинговых автоматах, при этом работа кинобаров не запрещена;

выдавать 3D-очки только после их дезинфекции, и разрешить зрителям использовать свои очки;

установить между сеансами интервалы в 30 минут для проветривания и уборки кинозалов;

впускать зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала сеанса;

по возможности обеззараживать воздух в кинозалах с помощью бактерицидных облучателей.

В театрах, которые откроются в сентябре, ранее рекомендовали продавать билеты так, чтобы зрители сидели в шахматном порядке.

Российские кинотеатры приостановили работу из-за карантинных ограничений, введенных на фоне эпидемии COVID-19. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, кинотеатры смогут заработать на третьем этапе смягчения ограничений. Часть регионов России, по словам главы ведомства Анны Поповой, близка к тому, чтобы перейти к этому этапу (конкретные регионы она не называла).

Сейчас кинотеатры возобновляют работу лишь в некоторых городах. Так, 29 мая откроются кинотеатры в Южно-Сахалинске. В Мурманске и Калининграде заработали автомобильные кинотеатры.