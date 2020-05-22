Минкульт: зрителей в театрах будут рассаживать в шахматном порядке

Новый сезон в российских театрах, закрытых из-за пандемии коронавируса, начнется с сентября. Об этом в интервью Первому каналу рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В соответствие с мерами безопасности зрителей в залах рассадят в шахматном порядке, то есть билеты будут продаваться по схеме «четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места». Цены на билеты из-за этого не вырастут, заверила глава Минкульта. Экономику театров, существующих на госзадании, проработают департаменты министерства.

Музеи в ряде регионов начнут работу уже с 1 июня. Сначала там проведут полную дезинфекцию помещений, установят прозрачные стекла для защиты сотрудников и нанесут разметку на пол. По словам Любимовой, для посещения будет установлена норма один человек на 20 квадратных метров. Групповые экскурсии в музеях появятся в самую последнюю очередь.

Что касается кинотеатров, то сейчас с продюсерами ведутся переговоры о репертуарной политике, рассказала глава Минкульта. Возможную дату открытия кинозалов она не назвала.