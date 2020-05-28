На новые меры поддержки безработных выделят более 35 миллиардов рублей Вот на что могут претендовать потерявшие заработок в кризис

Жители Новосибирска в отделе занятости населения. 22 апреля 2020 года Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки россиян, оставшихся без работы во время кризиса на фоне эпидемии коронавируса. На совещании с членами правительства 27 мая он поддержал соответствующие предложения министра труда Антона Котякова.

Число официально зарегистрированных безработных в России, по словам главы Минтруда, превысило 1,9 миллиона человек. Больше всего безработных в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Непростая ситуация сложилась в Туве, Чечне и Ингушетии, где доля зарегистрированных безработных составляет 9-11% от экономически активного населения. Реальное число безработных, определенное по Международной организации труда (МОТ), в апреле достигло 4,3 миллиона человек.

Вот как планируется поддержать безработных:

Увеличить с 1500 рублей до 4500 рублей по безработице, начиная с 1 мая, и выплачивать его до 1 августа.

Продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые лишились права на пособия после 1 марта. Мера будет действовать до 1 октября 2020 года.

Распространить выплату детских доплат в размере 3000 рублей на родителей с детьми, оставшихся без работы до 1 марта. Пособие будет назначаться на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Установить максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта. Деньги начнут выплачивать в течение трех месяцев.

На эти меры поддержки направят более 35 миллиардов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. На продление выплат по безработице тем, кто лишился на это права, выделят 9,5 миллиарда рублей. Во столько же обойдется увеличение минимального пособия по безработице в три раза до 4500 рублей. На выплаты для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, направят 17 миллиардов рублей. Расходы на дополнительное пособия для детей еще будут просчитываться, сказал «Ведомостям» представитель Минфина.

Александр Бакланов