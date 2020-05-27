Число безработных в России, определенное Международной организации труда (МОТ), в апреле достигло 4,3 миллиона человек, что составляет 5,8% от , следует из материалов Росстата.

По сравнению с мартом количество безработных выросло на 23,4% — на 815 тысяч человек. В годовом выражении безработица выросла на 21%.

Росстат отметил, что официально безработными зарегистрированы 1,3 миллиона человек, из них 1,1 миллиона получали пособие по безработице. Министр труда Антон Котяков говорил 19 мая, что число официально зарегистрированных безработных достигло 1,6 миллиона человек.

В апреле в России действовал режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По прогнозу Минтруда, число безработных в России в 2020 году по методике МОТ достигнет 5,2-5,3 миллиона человек. Количество официально зарегистрированных безработных, по этой оценке, вырастет до 2,5 миллиона человек.