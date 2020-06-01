Сергей Фадеичев / ТАСС / Vida Press

С 1 июня российские регионы начали постепенно снимать карантин, установленный из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Помимо прочих, к открытию готовятся кафе и рестораны, для которых Роспотребнадзор утвердил соответствующие рекомендации и требования, передает «Интерфакс». Опрошенные агентством рестораторы уточнили, что ведомство согласовало с ними новые правила (в апреле владельцы заведений раскритиковали план возвращения к работе, составленный чиновниками).

Вот главные требования, которые должны исполнять кафе и рестораны:

Столики — на расстоянии не меньше полутора метров друг от друга. На входе в кафе необходимо установить дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки. Носить маски посетителям не придется, сказал «Интерфаксу» владелец RESTart Vasilchuk Brothers («Депо Москва», «Чайхона N1») Алексей Васильчук. Также, по его словам, не будет и перегородок между посетителями ресторанов.

На входе в кафе необходимо установить дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки. Носить маски посетителям не придется, сказал «Интерфаксу» владелец RESTart Vasilchuk Brothers («Депо Москва», «Чайхона N1») Алексей Васильчук. Также, по его словам, не будет и перегородок между посетителями ресторанов. Нельзя использовать поврежденную посуду — со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Мыть посуду надо «в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме». Если такой машины нет, то посуду можно мыть руками, но обрабатывать дезинфицирующими средствами. Если эти условия выполнить невозможно, допускается использование одноразовой посуды.

со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Мыть посуду надо «в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме». Если такой машины нет, то посуду можно мыть руками, но обрабатывать дезинфицирующими средствами. Если эти условия выполнить невозможно, допускается использование одноразовой посуды. Самочувствие сотрудников необходимо контролировать. Измерять им температуру перед началом каждого рабочего дня, спрашивать, как они себя чувствуют, и не общались ли они в последнее время с заболевшими людьми. На рабочем месте сотрудники заведений должны находиться в масках и регулярно их менять: повторное использование масок не допускается.

Сети фастфуда объявили о дополнительных мерах безопасности. Так, первый «Макдоналдс» в Москве откроют на Арбате: посетителей в него будут пускать исходя из загрузки зала, дверь будет открывать сотрудник заведения. Burger King уже возобновил работу ресторанов в Уфе и Стерлитамаке, сеть отказалась от стойки самообслуживания с безлимитной газированной водой — доливать напитки могут только сотрудники и только в новый стакан.

Схожие правила будут действовать и для гостиниц. При заселении посетителям рекомендовано измерять температуру, а потом повторять эту процедуру каждый день. В один номер предлагают селить по одному человеку или по одной семье. Номера рекомендовано убирать не реже одного раза в сутки со специальными средствами. Столики в ресторанной зоне должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а сесть за один столик смогут только те, кто живет вместе. Время завтрака рекомендуется увеличить, а требования к мытью посуды ужесточить. Для персонала отелей предлагается ввести такие же проверки самочувствия, как и для сотрудников ресторанов.

Когда именно открывать кафе, рестораны и отели, каждый регион определяет самостоятельно. В конце прошлой недели вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предупреждала, чтобы регионы, снимая карантин, были уверены, что ситуация стабильная и возвращаться к ограничениям не придется.

Татьяна Пашкова