В России утвердили правила работы ресторанов после отмены карантина. Столики — в полутора метрах друг от друга, персонал — в масках
С 1 июня российские регионы начали постепенно снимать карантин, установленный из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Помимо прочих, к открытию готовятся кафе и рестораны, для которых Роспотребнадзор утвердил соответствующие рекомендации и требования, передает «Интерфакс». Опрошенные агентством рестораторы уточнили, что ведомство согласовало с ними новые правила (в апреле владельцы заведений раскритиковали план возвращения к работе, составленный чиновниками).
Вот главные требования, которые должны исполнять кафе и рестораны:
- Столики — на расстоянии не меньше полутора метров друг от друга. На входе в кафе необходимо установить дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки. Носить маски посетителям не придется, сказал «Интерфаксу» владелец RESTart Vasilchuk Brothers («Депо Москва», «Чайхона N1») Алексей Васильчук. Также, по его словам, не будет и перегородок между посетителями ресторанов.
- Нельзя использовать поврежденную посуду — со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Мыть посуду надо «в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме». Если такой машины нет, то посуду можно мыть руками, но обрабатывать дезинфицирующими средствами. Если эти условия выполнить невозможно, допускается использование одноразовой посуды.
- Самочувствие сотрудников необходимо контролировать. Измерять им температуру перед началом каждого рабочего дня, спрашивать, как они себя чувствуют, и не общались ли они в последнее время с заболевшими людьми. На рабочем месте сотрудники заведений должны находиться в масках и регулярно их менять: повторное использование масок не допускается.
Сети фастфуда объявили о дополнительных мерах безопасности. Так, первый «Макдоналдс» в Москве откроют на Арбате: посетителей в него будут пускать исходя из загрузки зала, дверь будет открывать сотрудник заведения. Burger King уже возобновил работу ресторанов в Уфе и Стерлитамаке, сеть отказалась от стойки самообслуживания с безлимитной газированной водой — доливать напитки могут только сотрудники и только в новый стакан.
Схожие правила будут действовать и для гостиниц. При заселении посетителям рекомендовано измерять температуру, а потом повторять эту процедуру каждый день. В один номер предлагают селить по одному человеку или по одной семье. Номера рекомендовано убирать не реже одного раза в сутки со специальными средствами. Столики в ресторанной зоне должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а сесть за один столик смогут только те, кто живет вместе. Время завтрака рекомендуется увеличить, а требования к мытью посуды ужесточить. Для персонала отелей предлагается ввести такие же проверки самочувствия, как и для сотрудников ресторанов.
Когда именно открывать кафе, рестораны и отели, каждый регион определяет самостоятельно. В конце прошлой недели вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предупреждала, чтобы регионы, снимая карантин, были уверены, что ситуация стабильная и возвращаться к ограничениям не придется.