Роспотребнадзор составил план возвращения к работе кафе и ресторанов

Роспотребнадзор составил для заведений общепита план возвращения к работе, он предусматривает поэтапную отмену ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

После отмены режима самоизоляции можно будет открыть заведения площадью не больше 50 квадратных метров, рассчитанные не больше,чем на десять человек. Когда в конкретном регионе заболеваемость начнет снижаться, откроются кафе и рестораны больше чем на 20 человек. В них разрешат банкеты при условии, что за одним столом будет не больше двух человек, а расстояние между столами составит не меньше метра. При условии, что в том или ином регионе нет зараженных, а в стране есть устойчивая тенденция к снижению числа заболевших, все заведения смогут работать в штатном режиме.

По состоянию на конец апреля работа кафе и ресторанов возможна только в режиме доставки.

Основатель сети семейных кафе-кондитерских «Андерcон» Анастасия Татулова сказала «Ведомостям», что рекомендации «оторваны от реальности и экономики предприятий». Она заметила, что документ не публиковали для обсуждения, не показывали деловым объединениям и не согласовывали с профильными министерствами.

Сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук в разговоре с газетой назвал рекомендации Роспотребнадзора «контрольным выстрелом в голову». По его словам, большинство заведений смогут открыться только на последнем этапе, когда их работу разрешат в штатном режиме.

К 23 апреля в России зафиксировали 62,7 тысячи случаев заболевания COVID-19 (+4774 за сутки). С начала эпидемии от инфекции умерли 555 человек, выздоровели 4891 человек, проведено 2,4 миллиона тестов на коронавирус.

С конца марта кафе, рестораны, торговые центры, развлекательные заведения не работают в большинстве российских регионов. Также практически по всей стране жителям городов нельзя выходить из дома без необходимости, можно ходить за продуктами, в аптеку, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

Некоторые регионы уже начали постепенно выходить из карантина, «Медуза» подробно писала об этом здесь. Планируется, что кафе и рестораны начнут открывать в мае.