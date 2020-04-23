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Роспотребнадзор составил план возвращения к работе кафе и ресторанов

Источник: РИА Новости
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Роспотребнадзор составил для заведений общепита план возвращения к работе, он предусматривает поэтапную отмену ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

  1. После отмены режима самоизоляции можно будет открыть заведения площадью не больше 50 квадратных метров, рассчитанные не больше,чем на десять человек.
  2. Когда в конкретном регионе заболеваемость начнет снижаться, откроются кафе и рестораны больше чем на 20 человек. В них разрешат банкеты при условии, что за одним столом будет не больше двух человек, а расстояние между столами составит не меньше метра.
  3. При условии, что в том или ином регионе нет зараженных, а в стране есть устойчивая тенденция к снижению числа заболевших, все заведения смогут работать в штатном режиме.

По состоянию на конец апреля работа кафе и ресторанов возможна только в режиме доставки.

Основатель сети семейных кафе-кондитерских «Андерcон» Анастасия Татулова сказала «Ведомостям», что рекомендации «оторваны от реальности и экономики предприятий». Она заметила, что документ не публиковали для обсуждения, не показывали деловым объединениям и не согласовывали с профильными министерствами.

Сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук в разговоре с газетой назвал рекомендации Роспотребнадзора «контрольным выстрелом в голову». По его словам, большинство заведений смогут открыться только на последнем этапе, когда их работу разрешат в штатном режиме.

К 23 апреля в России зафиксировали 62,7 тысячи случаев заболевания COVID-19 (+4774 за сутки). С начала эпидемии от инфекции умерли 555 человек, выздоровели 4891 человек, проведено 2,4 миллиона тестов на коронавирус.

С конца марта кафе, рестораны, торговые центры, развлекательные заведения не работают в большинстве российских регионов. Также практически по всей стране жителям городов нельзя выходить из дома без необходимости, можно ходить за продуктами, в аптеку, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

Некоторые регионы уже начали постепенно выходить из карантина, «Медуза» подробно писала об этом здесь. Планируется, что кафе и рестораны начнут открывать в мае.

об эпидемии covid-19 в россии и ее последствиях