Мишустин поручил проверить указы по борьбе с коронавирусом на соблюдение прав граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать применение нормативных актов, принятых в России для борьбы с коронавирусом. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Премьер поручил обратить «особое внимание» на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны провести анализ «антикоронавирусных» нормативных актов вместе с юридическим сообществом и правительством Москвы. Проверке подлежат в том числе указы мэра Москвы Сергея Собянина.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня.

Для борьбы с коронавирусом в Москве с начала марта были отменены массовые мероприятия, позднее школы и университеты перешли на дистанционное обучение, закрылись спортивные и культурные учреждения, кафе и рестораны. В конце марта в городе ввели всеобщий режим самоизоляции и электронные пропуска. Ограничения вводились указами Собянина. Их начали ослаблять в мае.

В начале апреля в Мосгорсуд был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что у мэрии Москвы нет полномочий ограничивать конституционное право граждан на передвижение. Мэрия заявила, что обязанность москвичей не выходить из дома без крайней необходимости и иметь при себе пропуск призвана защитить других людей. Мосгорсуд отклонил иск.

Ограничения разной степени строгости, включая режим самоизоляции и пропускную систему, были введены и в остальных регионах России.