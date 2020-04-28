Мосгорсуд отклонил иск против Собянина из-за режима самоизоляции и цифровых пропусков

Мосгорсуд отклонил коллективный иск к мэру Москвы Сергею Собянину, который оспаривал введение цифровых пропусков для передвижения по городу и режим самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

Истцы оспаривали пункт указа мэра об ограничениях на выход из дома, который, по их мнению, является незаконно ограничивает конституционное право на передвижение.

«Мы провели восемь часов в суде ради дежурной отписки, с которой мы, ясное дело, пойдем дальше. Обжалуем во всех инстанциях, в том числе в ЕСПЧ», — цитирует агентство одного из истцов Алексея Обухова.

В мэрии настаивали, что введенные меры не ограничивают свободы граждан, а лишь налагают на них «особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».