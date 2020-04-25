«Меры направлены исключительно на защиту здоровья граждан». Мэрия Москвы ответила на иск против Собянина о режиме изоляции

Мэрия Москвы направила свои возражения на коллективный иск, поданный к мэру Москвы Сергею Собянину из-за , введенного в городе. Ответ мэрии в телеграме опубликовал один из истцов, муниципальный депутат московского округа Кунцево Денис Шендерович.

В мэрии назвали ошибочным мнение истцов, которые оспаривают пункт указа мэра, ограничивающий конституционное право граждан на передвижение. Власти считают, что положения указа не нарушают права граждан, а возлагают на них «особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».

Обязанность граждан не выходить из дома без крайней необходимости и иметь при себе пропуск призваны защитить других людей, сказано в ответе мэрии. «Данные меры направлены исключительно на защиту их (граждан) здоровья и предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции», — заявили московские власти.

Иск к мэрии Москвы из-за режима изоляции также подали адвокат Мансур Гильманов и активист Дмитрий Кисиев. Кроме того, группа муниципальных депутатов Москвы подала иск, оспаривающий статью городского КоАП, которая позволяет штрафовать людей за нарушение «режима повышенной готовности» с помощью камер видеонаблюдения и геолокации.