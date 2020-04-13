Депутаты оспорили в суде статью, позволяющую штрафовать за нарушение самоизоляции с помощью видеокамер и геолокации

Москвы подала иск в Мосгорсуд, оспаривающий статью городского КоАП, которая позволяет штрафовать людей за нарушение «режима повышенной готовности» с помощью камер видеонаблюдения и геолокации. Об этом в фейсбуке сообщил один из истцов, глава округа Якиманка Андрей Морев.

Поправки, вступившие в силу 1 апреля, противоречат федеральному КоАП и ряду законов, в том числе о персональных данных и о чрезвычайной ситуации, сообщила другой истец, глава округа Гагаринский Елена Русакова. «Штрафы присуждаются без ведома гражданина и без возможности предъявить аргументы в свою защиту либо не дать разрешения на обработку персональных данных», — указывает Русакова.

Иск подан 10 апреля, он пока не зарегистрирован судом. По словам Морева, в рассмотрении дела должны участвовать Мосгордума и мэр Москвы Сергей Собянин.

За нарушение режима самоизоляции в Москве предусмотрены штрафы в размере 4000 рублей, а в случае повторного нарушения — 5000 рублей.

По состоянию на 12 апреля в Москве оштрафовали 30 человек за нарушение карантина, сообщал оперативный штаб по коронавирусу. Речь идет о тех, кто лечился от коронавируса дома, и тех, кто близко контактировал с заболевшими.