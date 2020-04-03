Жители Москвы подали иск против Собянина из-за режима полной самоизоляции

20 человек подали коллективный иск к мэру Москвы Сергею Собянину из-за режима , введенного в городе. Об этом в фейсбуке сообщил один из истцов, муниципальный депутат московского округа Кунцево Денис Шендерович.

Истцы оспаривают пункт указа мэра, ограничивающий конституционное право граждан на передвижение, поскольку у Собянина нет таких полномочий, уточнил Шендерович. «Он (Собянин) незаконно посадил всех москвичей под домашний арест и под угрозой административных штрафов наложил запрет на конституционные и гражданские права», — заявил депутат.

Право на передвижение можно ограничить только на основе предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей, сказал другой истец, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. При этом ранее в мэрии Москвы заявили «Коммерсанту», что главный санитарный врач города Елена Андреева подписала предписание о самоизоляции москвичей.

1 апреля аналогичный иск к мэру Москвы подали адвокат Мансур Гильманов и активист Дмитрий Кисиев.

Власти Москвы во время режима полной самоизоляции планировали ввести QR-коды в качестве пропусков для выхода из дома, но 2 апреля Сергей Собянин сообщил, что пока необходимости в этом нет, поскольку большинство жителей остаются дома.

Москва лидирует среди других городов России по числу заболевших COVID-19. В Москве, по последним данным, коронавирус обнаружили у 2475 человек, 20 из них умерли, 168 выздоровели. Всего в России COVID-19 диагностировали у 3548 человек, умерли 30, выздоровели 235.