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Как в Москве снизилось использование такси и общественного транспорта
10:45, 2 апреля 2020
Источник: Meduza
Департамент транспорта Москвы
отчитался
об использовании такси и общественного транспорта в условиях ограничений из-за распространения коронавируса к 2 апреля. Данные приводятся по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В департаменте добавили, что 2 апреля дороги в Москве были свободнее на 86%, чем три недели назад
Фото в анонсе: Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix / LETA
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