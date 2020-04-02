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Как в Москве снизилось использование такси и общественного транспорта

Источник: Meduza
Департамент транспорта Москвы <a href="https://t.me/DtRoad/2488" target="_blank">отчитался</a> об использовании такси и общественного транспорта в условиях ограничений из-за распространения коронавируса к 2 апреля. Данные приводятся по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В департаменте добавили, что 2 апреля дороги в Москве были свободнее на 86%, чем три недели назад
Департамент транспорта Москвы отчитался об использовании такси и общественного транспорта в условиях ограничений из-за распространения коронавируса к 2 апреля. Данные приводятся по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В департаменте добавили, что 2 апреля дороги в Москве были свободнее на 86%, чем три недели назад

Фото в анонсе: Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix / LETA