Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, заболевшего COVID-19. И призвал жителей Дагестана соблюдать требования врачей

Боец смешанных единоборств, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов призвал жителей республики соблюдать требования врачей и отметить праздник Ураза-Байрам дома. Об этом он заявил в видеообращении в инстаграме.

«У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены. Много людей заболело, очень много людей умерло», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что среди его родственников более 20 человек попали в реанимацию из-за коронавируса, некоторые умерли.

Нурмагомедов также подтвердил, что коронавирус выявлен у его отца. «Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. Это вирус дал ему [осложнение] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое».

14 мая стало известно, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией. Позднее его состояние ухудшилось, ему сделали операцию на сердце, какое-то время он находился в коме.

Дагестан находится на пятом месте по распространению коронавируса в России. На 18 мая в республике выявлено 3460 случаев коронавируса, 1807 человек умерли, 29 выздоровели. При этом в Дагестане больше 10 тысяч пациентов с внебольничной пневмонией, у которых не подтвержден коронавирус.

18 мая президент России Владимир Путин потребовал от федеральных министерств помочь Дагестану в борьбе с коронавирусом.