Путин потребовал от федеральных министерств оказать помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил федеральным ведомствам оказать дополнительную помощь Дагестану для борьбы с коронавирусной инфекцией.

От Минздрава Путин потребовал подготовить план «по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации» и оказать дополнительную помощь, в том числе тест-системами, лекарствами и оборудованием. МЧС президент поручил начать масштабную санитарную обработку общественных мест в республике, а Минобороны — развернуть строительство медицинского центра в Дагестане.

По мнению президента, тяжелая ситуация с коронавирусом в Дагестане связана с тем, что жители республики пытаются заниматься самолечением и поздно обращаются к врачам.

Путин также выразил мнение, что праздник Ураза-Байрам мусульманам следует отметить дома. «Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями», — сказал президент.

Ситуация с коронавирусом в Дагестане одна из худших среди всех российских регионов. Официально в республике зафиксировано 3460 случаев COVID-19 (пятое место среди всех регионов РФ), умерли 29 человек.

По данным министра здравоохранения Дагестана, с начала эпидемии ковида еще почти 700 человек умерли от внебольничной пневмонии, а общее число заболевших COVID-19 и пневмонией превышает 13 тысяч.