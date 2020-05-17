Коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Дагестане заболели 13 697 человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову.

Умерли 29 человек с подтвержденным коронавирусом и 657 человек с внебольничной пневмонией, заявил министр. Среди общего числа жертв коронавируса и пневмонии более 40 врачей.

Гаджиибрагимов объяснил, почему коронавирус считают отдельно от внебольничной пневмонии: «Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям [коронавируса] в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому», — сказал министр.

По его словам, Минздрав Дагестана потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусом и лечит их так же, как и пациентов с COVID-19.

По официальным данным на 16 мая, в Дагестане выявлено 3280 случаев коронавируса, 1570 заразившихся выздоровели. Республика находится на пятом месте среди регионов России по распространению коронавируса.