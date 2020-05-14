Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому после заболевания пневмонией

Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов впал в кому после заболевания пневмонией.

Как рассказал ТАСС комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов, в настоящее время отец спортсмена находится на лечении в одном из военных госпиталей в Москве.

Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию 25 апреля. Там ему сделали тест на коронавирус.

Источник «Спорт-Экспресса» заявлял, что в Дагестане тренера неправильно лечили и у него возникли осложнения. После внезапного ухудшения состояния Нурмагомедова доставили спецбортом в Москву.

По данным телеграм-канала Mash, в столице у тренера случился инсульт, его состояние остается крайне тяжелым.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 спортсменов-чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.

Многие российские и зарубежные спортсмены опубликовали в соцсетях слова поддержки Абдулманапу Нурмагомедову. Среди них — бывший соперник Хабиба Конор Макгрегор и глава UFC Дана Уайт.