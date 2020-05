Агентство Bloomberg дважды изменило заголовок статьи о смертности от коронавируса в России. Его критиковал российский МИД

Агентство Bloomberg во второй раз поменяло заголовок своей статьи о смертности от коронавируса в России. На это обратил внимание РБК.

Статья, в которой рассматривается вопрос низкой (по сравнению с другими странами) смертности от коронавируса в России, была опубликована 13 мая и изначально называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

14 мая Мария Захарова раскритиковала этот заголовок в фейсбуке. В тот же день агентство изменило его на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». 16 мая заголовок снова поменяли — на «Эксперты ставят под сомнение российские данные по смертности от коронавируса».

В мае Financial Times и The New York Times выпустили статьи, в которых утверждалось, что смертность от коронавируса в России занижена. Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла возможность манипулирования статистикой. Мэрия Москвы сообщила, что 60% смертей среди зараженных коронавирусом не попадают в официальную статистику, поскольку причиной смерти становятся другие заболевания.

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть публикации о смертности в России. Проверкой этих публикаций занялся Роскомнадзор. Позднее ведомство потребовало от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по статье FT. Депутаты Госдумы пожаловались генпрокурору на новости «МБХ медиа», «Кавказ.Реалии» и «Настоящее время», написанные по статьям FT и NYT.

«Медуза» выпустила свое расследование о смертности от коронавируса в России. В нем сделан вывод, что существующая методика учета смертей позволяет чиновникам сознательно скрывать смерти от COVID-19.