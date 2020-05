Депутаты Госдумы пожаловались генпрокурору на «МБХ медиа», «Кавказ.Реалии» и «Настоящее время» из-за публикаций FT и NYT

Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру принять меры к изданиям «МБХ медиа», «Кавказ.Реалии» и «Настоящее время» из-за публикаций об эпидемии COVID-19 в России по материалам Financial Times и The New York Times. Об этом сообщает ТАСС.

«Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, [чем материалы FT и NYT] поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации», — приводит агентство слова главы думской комиссии по расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в дела РФ Василия Пискарева.

Какие именно, по мнению Пискарева, законы могли нарушить указанные издания, он не уточнил.

FT и NYT в мае выпустили статьи, в которых утверждалось, что смертность от коронавируса в России значительно выше официальных данных. После этого мэрия Москвы сообщила, что 60% смертей среди зараженных коронавирусом не попадают в официальную статистику, поскольку причиной смерти становятся другие заболевания.