Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по статье Financial Times о росте смертности в России

Роскомнадзор направил компании Google уведомление о необходимости заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость, написанную по статье Financial Times, в которой утверждалось, что смертность в России от коронавируса значительно выше официальных данных.

В уведомлении, пишет «МБХ медиа», говорится, что требование о блокировке основано на решении Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года. Генпрокуратура сочла, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Уведомление было направлено в Google, так как сайт издания находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. В «МБХ медиа» никаких сообщений не получали, утверждает редакция.

Роскомнадзор 14 мая сообщал, что проверяет публикации о смертности в России, вышедшие в The New York Times и Financial Times ранее в мае.

В свою очередь МИД РФ потребовал от Financial Times и The New York Times опровергнуть публикации. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, «в материалах авторы не учитывали официальную позицию России на момент подготовки публикаций по предъявляемым претензиям». Речь идет не об ошибке журналистов, заявила она, а о том, что они «не были заинтересованы в поиске истины».

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела заявила, что требуют принять меры к изданиям, вплоть до лишениях их аккредитации в России.