Глава Железногорской епархии РПЦ епископ Вениамин умер от коронавируса

В возрасте 55 лет умер епископ Вениамин, у которого была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт Московского патриарха.

Последние несколько дней жизни епископ Вениамин находился в реанимации Курской областной клинической инфекционной больницы имени Н.А. Семашко.

Вениамин — первый епископ Русской православной церкви, умерший от COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о том, что диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у нескольких священнослужителей в Москве. COVID-19 был диагностирован, в числе прочих, у управляющего делами Московской патриархии митрополита Дионисия, от коронавируса умер настоятель московского Елоховского собора, протоиерей Александр Агейкин, коронавирусную инфекцию диагностировали у монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в телеграм-канале, что «нет никаких подтверждений тезиса о том, что масштабы распространение болезни среди клириков выше, чем в таких социальных группах, как врачи, полицейские и других». Легойда подчеркнул, что церковь максимально открыта в предоставлении информации, но не считает нужным публиковать данные о всех случаях заражения церковно- и священнослужителей, так как они «не имеют характера общественно значимой информации».