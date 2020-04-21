Настоятель Елоховского собора в Москве умер от коронавируса

Настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Елоховского собора), протоиерей Александр Агейкин умер от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Сегодня около полуночи отец Александр впал в кому, и утром его не стало», — рассказал собеседник агентства.

О смерти священнослужителя сообщила и рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса. Причина смерти в сообщении не указана.

Настоятелю Елоховского собора было 48 лет. О том, что у него подтвердился коронавирус, 15 апреля написало издание Baza.

Обновлено. РПЦ подтвердила, что причиной смерти настоятеля Елоховского собора стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Протоиерей Александр Агейкин в 2000-2013 годах был клириком храма Христа Спасителя. В 2013-м он стал настоятелем Елоховского собора, в 2017-м также занял пост замглавы Административного секретариата Московской Патриархии.

Елоховский собор в Москве — один из главных православных храмов России. В нем проводились интронизации нескольких патриархов: Сергия в 1943 года, Алексия I в 1945-м, Пимена в 1971-м и Алексия II в 1990-м.

По данным РПЦ на 16 апреля (более свежих данных нет), коронавирусная инфекция выявлена у 24 священнослужителей Московской епархии.