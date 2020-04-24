Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Управляющий делами Московского патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, возглавляющий рабочую группу при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения коронавируса, болен COVID-19.

Митрополит Дионисий, сообщается в телеграм-канале рабочей группы, «по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре в связи с подтверждением у него диагноза „коронавирусная инфекция“ — начальная стадия».

«Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений», подчеркивается в сообщении, он продолжает руководить рабочей группой.

Митрополит Воскресенский Дионисий в апреле обязал московских священников и монахов закрыть храмы и монастыри от свободного посещения верующими, сославшись на постановление главного санитарного врача России. Рабочая группа при патриархе, которую возглавляет митрополит Дионисий, рекомендовала верующим во время Страстной недели и на Пасху оставаться дома и не посещать богослужения. Окончательное решение, проводить ли богослужения с участием верующих или нет, было оставлено за епархиями.

21 апреля стало известно о смерти настоятеля московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Елоховского собора), протоиерея Александра Агейкина. Причиной смерти настоятеля Елоховского собора стали осложнения от коронавирусной инфекции.