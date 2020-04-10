РПЦ рекомендовала прихожанам остаться дома на Пасху

РПЦ будет рекомендовать верующим во время и на Пасху оставаться дома и не посещать богослужения. Соответствующие указания уже разосланы в епархии по всей стране.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — отмечается в сообщении рабочей группы РПЦ по коронавирусу.

Вместе с тем в РПЦ подчеркнули, что применение рекомендаций остается на усмотрение глав епархий с учетом эпидемиологической обстановки в том или ином регионе.

Патриарх Кирилл еще 29 марта попросил верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения. Он также призвал «не слушать всяких других проповедей, исходящих от неразумных священнослужителей», которые говорят об отказе от мер предосторожности.