Пасхальные богослужения в России прошли без прихожан, но не везде. Главное

Патриарх Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. 19 апреля 2020 года Олег Варов / Reuters / Scanpix / LETA

Ночью 19 апреля православные христиане праздновали Пасху. Из-за пандемии коронавируса в большинстве российских городов богослужения прошли в закрытых храмах. Так, Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя без прихожан. В отличие от прошлых лет, шествие прошло не на улице, а внутри храма. Ранее глава РПЦ призвал верующих молиться дома.

Владимир Путин также не участвовал в службе — по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент собирался в честь праздника поставить свечу в часовне на территории своей резиденции в Ново-Огарево. Путин поздравил православных россиян, записав видеообращение: «У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы».

В Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне состоялась церемония схождения Благодатного огня — тоже без верующих. В Москву огонь доставили, несмотря на закрытие воздушного сообщения. «Представители Фонда Андрея Первозванного прилетают в Тель-Авив, но не выходят из самолета, ожидая, когда Благодатный огонь будет доставлен на борт. Эти меры позволяют нам выполнить свою миссию, не нарушая никаких принятых санитарных норм», — рассказал «Коммерсанту» председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин. При этом саму лампаду с огнем, по словам Якунина, должны были обработать, «чтобы исключить передачу вируса через нее».

В России некоторые верующие пришли к храмам в пасхальную ночь, несмотря на их закрытие. Попасть в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге было возможно, несмотря на запреты, пишет «Фонтанка»: «Главный вход в собор был закрыт, но справа от него открыли дверцы, туда немногочисленные прихожане и устремились, но этот проход вскоре был закрыт, другие смогли успеть пройти с задней двери, со стороны Никольского кладбища». Небольшие группы прихожан посетили и другие соборы, а на Васильевском острове несколько десятков человек поучаствовали в крестном ходе, сообщает издание. В Новосибирске пасхальные службы провели за закрытыми дверями, однако несколько десятков человек все равно пришли к храмам. В Перми, где богослужения также были закрыты для прихожан, в некоторых местах они все-таки были — на видео трансляции службы из храма Всех Святых видно, как несколько десятков человек по очереди целуют икону, сняв маски.

Не во всех российских городах службы закрыли от прихожан. Были открыты храмы в Бурятии, Волгоградской области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Курганской области, Ленинградской области, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Орловской области, Республике Саха (Якутия), Тверской области, Тыве, Хабаровском крае, Челябинской области, Ярославской области. Тем не менее, ажиотажа в этих регионах не было. В Улан-Удэ на богослужение пришло меньше прихожан, чем обычно — все они были в медицинских масках. В Казанском соборе Волгограда внутри краской обозначили места для стояния прихожан на расстоянии 1,5 метра друг от друга — места внутри хватило не всем, поэтому часть прихожан стояла на улице в шахматном порядке. В Чите и на Камчатке в службе участвовали десятки прихожан, многие (в том числе некоторые служители церкви) были в масках.

В Минске на богослужение пришло очень много верующих. На трансляции из Свято-Елисаветинского монастыря видны больше сотни прихожан. Храмы в столице Белоруссии были открыты, хотя митрополит минский Павел призывал верующих оставаться дома. 13 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не опускать руки и заявил, что от коронавируса в стране никто не умрет.

Трансляция пасхальной службы из Свято-Елисаветинского монастыря в Минске Свято-Eлисаветинский монастырь

Представитель РПЦ просит, чтобы прихожанам разрешили посещать храмы. 17 апреля протоиерей Максим Козлов заявил, что после достижения пика заболеваемости «хорошо бы» договориться с властями о возвращении «к прежним договоренностям»: «Я не говорю о бесконтрольном посещении храмов, но, скажем, групп верующих на основании площади храма, которую можно рассчитать, исходя из социального дистанцирования. Это могут быть малые группы, по одному-два человека». По словам Козлова, церковь была готова «предельно идти на исполнение всех требований санитарных врачей, ставить прихожан на расстояние социального дистанцирования, а не так, как толпу в московском метро».

Наталья Гредина