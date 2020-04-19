«Все будет хорошо с божьей помощью»: Путин в поздравлении верующих с Пасхой рассказал о борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, в 2020 году религиозный праздник «проходит в условиях вынужденных ограничений», которые необходимы для борьбы с распространением коронавируса.

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы», — сказал Путин.

Путин поздравил православных христиан с Пасхой RT на русском

Путин каждый год принимает участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, но в этом году все московские храмы закрыты для прихожан из-за эпидемии COVID-19. Как передает РЕН ТВ, патриарх Кирилл проводит службу «в сослужении небольшого количества клириков Москвы».