Благодатный огонь в Иерусалиме. Фотография

В Иерусалиме в храме Гроба Господня состоялась церемония схождения Благодатного огня, которая ежегодно проходит накануне православной Пасхи. Из-за пандемии коронавируса храм уже длительное время закрыт, поэтому мероприятие, на которое обычно в Иерусалим приезжают десятки тысяч паломников, прошло в отсутствие верующих. Сразу после церемонии огонь был передан представителям посольств десяти христианских стран, в том числе России.

Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA