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Благодатный огонь в Иерусалиме. Фотография
13:47, 18 апреля 2020
Источник: Meduza
В Иерусалиме в храме Гроба Господня состоялась церемония схождения Благодатного огня, которая ежегодно проходит накануне православной Пасхи. Из-за пандемии коронавируса храм уже длительное время закрыт, поэтому мероприятие, на которое обычно в Иерусалим приезжают десятки тысяч паломников, прошло в отсутствие верующих. Сразу после церемонии огонь был передан представителям посольств десяти христианских стран, в том числе России.
Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA
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