В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в помещении для сушки белья

Несколько медсестер инфекционного отделения Дербентской городской больницы, у которых диагностировали ОРВИ, лечились в подсобном помещении клиники, где ранее хранили белье. 22 апреля в соцсетях появилось видео, снятое одной из заболевших медсестер.

После появления записи Минздрав Дагестана провел проверку, пишет «Интерфакс». В итоге заведующую инфекционным отделением отстранили от должности, а инфекционисту и заместителю главврача по лечебной работе сделали выговор.

Глава администрации Дербента Хизри Абакаров сообщил в инстаграме, что заболели медсестры, работавшие в отделении для пациентов с вирусными заболеваниями, но не с COVID-19. «Для них организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья, и они по факту самостоятельно проводили себе лечение», — сказал Абакаров.

В региональном Минздраве рассказали, что у медсестер диагностировали ОРВИ, а признаков пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, не обнаружили. Заболевших медсестер перевели «в хорошие палаты в здании старого роддома», сообщил глава Дербента.

Дагестан по состоянию на 23 апреля занимает 12-е место среди регионов России по числу людей с коронавирусом. В республике у 454 человек диагностировали COVID-19, умерли 11 из них, 43 выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились 1 Москва 33 940 288 2 448 2 Московская область 7 278 56 186 3 Санкт-Петербург 2 458 17 368 4 Нижегородская область 1 002 7 60 5 Мурманская область 603 3 61 6 Ленинградская область 576 0 36 7 Республика Коми 542 4 23 8 Краснодарский край 539 14 88 9 Ростовская область 469 0 18 10 Тульская область 461 3 53 … … … … … 📝 Всего 62 773 555 4 891 Полная версия таблицы со всеми регионами . Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом. Актуально на 12:29 23.04.2020 (по московскому времени)

Во время эпидемии коронавирусной инфекции медицинские работники оказываются в зоне риска, известно о нескольких случаях массового заражения медиков в больницах. Врачи по всей России говорят, что им не хватает масок и других средств индивидуальной защиты.