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В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в помещении для сушки белья

Источник: Интерфакс
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Несколько медсестер инфекционного отделения Дербентской городской больницы, у которых диагностировали ОРВИ, лечились в подсобном помещении клиники, где ранее хранили белье. 22 апреля в соцсетях появилось видео, снятое одной из заболевших медсестер.

После появления записи Минздрав Дагестана провел проверку, пишет «Интерфакс». В итоге заведующую инфекционным отделением отстранили от должности, а инфекционисту и заместителю главврача по лечебной работе сделали выговор.

Глава администрации Дербента Хизри Абакаров сообщил в инстаграме, что заболели медсестры, работавшие в отделении для пациентов с вирусными заболеваниями, но не с COVID-19. «Для них организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья, и они по факту самостоятельно проводили себе лечение», — сказал Абакаров.

В региональном Минздраве рассказали, что у медсестер диагностировали ОРВИ, а признаков пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, не обнаружили. Заболевших медсестер перевели «в хорошие палаты в здании старого роддома», сообщил глава Дербента.

Дагестан по состоянию на 23 апреля занимает 12-е место среди регионов России по числу людей с коронавирусом. В республике у 454 человек диагностировали COVID-19, умерли 11 из них, 43 выздоровели.

Заболели

Умерли

Вылечились

1

Москва

33 940

288

2 448

2

Московская область

7 278

56

186

3

Санкт-Петербург

2 458

17

368

4

Нижегородская область

1 002

7

60

5

Мурманская область

603

3

61

6

Ленинградская область

576

0

36

7

Республика Коми

542

4

23

8

Краснодарский край

539

14

88

9

Ростовская область

469

0

18

10

Тульская область

461

3

53

📝 Всего

62 773
555
4 891
Полная версия таблицы со всеми регионами. Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом. Актуально на 12:29 23.04.2020 (по московскому времени)

Во время эпидемии коронавирусной инфекции медицинские работники оказываются в зоне риска, известно о нескольких случаях массового заражения медиков в больницах. Врачи по всей России говорят, что им не хватает масок и других средств индивидуальной защиты.

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