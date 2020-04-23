В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в помещении для сушки белья
Несколько медсестер инфекционного отделения Дербентской городской больницы, у которых диагностировали ОРВИ, лечились в подсобном помещении клиники, где ранее хранили белье. 22 апреля в соцсетях появилось видео, снятое одной из заболевших медсестер.
После появления записи Минздрав Дагестана провел проверку, пишет «Интерфакс». В итоге заведующую инфекционным отделением отстранили от должности, а инфекционисту и заместителю главврача по лечебной работе сделали выговор.
Глава администрации Дербента Хизри Абакаров сообщил в инстаграме, что заболели медсестры, работавшие в отделении для пациентов с вирусными заболеваниями, но не с COVID-19. «Для них организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья, и они по факту самостоятельно проводили себе лечение», — сказал Абакаров.
В региональном Минздраве рассказали, что у медсестер диагностировали ОРВИ, а признаков пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, не обнаружили. Заболевших медсестер перевели «в хорошие палаты в здании старого роддома», сообщил глава Дербента.
Дагестан по состоянию на 23 апреля занимает 12-е место среди регионов России по числу людей с коронавирусом. В республике у 454 человек диагностировали COVID-19, умерли 11 из них, 43 выздоровели.
Заболели
Умерли
Вылечились
1
Москва
33 940
288
2 448
2
Московская область
7 278
56
186
3
Санкт-Петербург
2 458
17
368
4
Нижегородская область
1 002
7
60
5
Мурманская область
603
3
61
6
Ленинградская область
576
0
36
7
Республика Коми
542
4
23
8
Краснодарский край
539
14
88
9
Ростовская область
469
0
18
10
Тульская область
461
3
53
…
…
…
…
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📝 Всего
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