В двух больницах Владивостока и Красноярска выявлены вспышки коронавируса

Две крупные вспышки заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в медицинских учреждениях Приморского и Красноярского краев.

В Приморье за сутки число заболевших COVID-19 выросло со 104 до 178 человек, сообщает администрация края. Основной очаг инфицирования выявлен во Владивостокской больнице № 2. Там диагноз подтвердился у 42 человек, в том числе у 17 сотрудников медучреждения.

В Красноярской офтальмологической клинической больнице имени Макарова коронавирус обнаружен у 89 человек, в том числе у 13 медиков, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным на 21 апреля, всего в регионе выявлены 370 случаев заражения COVID-19.

Всего по России зарегистрированы более 52 тысяч случаев болезни. Умерли более 450 человек.