The Moscow Times: в Москве умер врач, заразившийся коронавирусом

56-летний Максим Старинский, работавший урологом в госпитале ветеранов войн № 3 в Москве, умер из-за осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на двух медсестер, которые с ним работали.

В госпитале ветеранов войн № 3 в начале апреля открылся коронавирусный стационар. Собеседницы The Moscow Times утверждают, что больница была не готова к приему пациентов с COVID-19. По их словам, на прошлой неделе коронавирус выявили у 64 сотрудников госпиталя. Двое из них находятся в палатах интенсивной терапии.

20 апреля о зараженных коронавирусом медиках в госпитале ветеранов войн № 3 сообщил сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Он также написал о смерти одного из врачей госпиталя, не уточнив его фамилию и причину смерти.

По информации The Moscow Times, смерть Максима Старинского стала первым случаем гибели российского врача, который лечил пациентов с COVID-19 и заразился сам. При этом 16 апреля в Ульяновской области умер рентгенолог Владимир Фиошин, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция.

Уже несколько больниц в разных регионах России стали очагами коронавируса. Это может быть связано с недостатком средств индивидуальной защиты для медперсонала.