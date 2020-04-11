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Очередь из машин скорой помощи перед больницей в Химках. Фотография

Источник: Meduza
10 апреля мэрия Москвы <a href="https://meduza.io/news/2020/04/10/meriya-moskvy-soobschila-o-predelnoy-nagruzke-statsionarov-i-skoroy-pomoschi" target="_blank">заявила</a> о предельной нагрузке на стационары и скорую помощь — из-за растущего числа больных коронавирусной инфекцией. Вскоре после этого появилась информация об очередях из машин скорой помощи как минимум перед двумя больницами — <a href="https://life.ru/p/1317946" target="_blank">№ 119 в Химках</a> (на фото — очередь, образовавшаяся там 11 апреля) и <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2646585045626708&amp;id=100008257158781" target="_blank">госпитале для ветеранов войн № 3 в Москве</a>. Некоторые пользователи соцсетей <a href="https://ura.news/news/1052426914" target="_blank">объясняли</a> очереди дезинфекцией машин, но 11 апреля московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом <a href="https://t.me/rian_ru/28604" target="_blank">сообщил</a>, что они появились из-за возросшего потока пациентов.
10 апреля мэрия Москвы заявила о предельной нагрузке на стационары и скорую помощь — из-за растущего числа больных коронавирусной инфекцией. Вскоре после этого появилась информация об очередях из машин скорой помощи как минимум перед двумя больницами — № 119 в Химках (на фото — очередь, образовавшаяся там 11 апреля) и госпитале для ветеранов войн № 3 в Москве. Некоторые пользователи соцсетей объясняли очереди дезинфекцией машин, но 11 апреля московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что они появились из-за возросшего потока пациентов.
Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA