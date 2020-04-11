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Очередь из машин скорой помощи перед больницей в Химках. Фотография
14:38, 11 апреля 2020
Источник: Meduza
10 апреля мэрия Москвы
заявила
о предельной нагрузке на стационары и скорую помощь — из-за растущего числа больных коронавирусной инфекцией. Вскоре после этого появилась информация об очередях из машин скорой помощи как минимум перед двумя больницами —
№ 119 в Химках
(на фото — очередь, образовавшаяся там 11 апреля) и
госпитале для ветеранов войн № 3 в Москве
. Некоторые пользователи соцсетей
объясняли
очереди дезинфекцией машин, но 11 апреля московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
сообщил
, что они появились из-за возросшего потока пациентов.
Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA
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