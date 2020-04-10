Мэрия Москвы сообщила о предельной нагрузке стационаров и скорой помощи

Количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве удвоилось за неделю, из-за чего медицинские службы «работают на пределе», заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — приводит слова Раковой московский оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего в московских стационарах, по данным оперативного штаба на 10 апреля, находятся 6,5 тысячи человек, у которых обнаружили коронавирус. Из них 85% — с пневмонией.

По словам Раковой, количество пациентов «с коронавирусной пневмонией» выросло за неделю с 2,6 тысячи до 5,5 тысячи человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости, опубликованном 10 апреля, сказал, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе еще не наступил: «Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине».

К 10 апреля в Москве зафиксировали 7822 случая заболевания COVID-19, за сутки количество заболевших выросло на 1124 человека. С начала эпидемии от инфекции в Москве умерли 50 человек.

Всего в России 11,9 тысячи зараженных, выздоровели к 10 апреля 795 человек, умерли 94.