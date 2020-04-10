12 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, умерли в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской оперативный штаб по коронавирусу.

В штабе отметили, что трое из умерших — это люди в возрасте до 45 лет. Мужчины в возрасте 39 и 42 лет имели проблемы с сердцем, а 33-летняя женщина не обращалась за помощью к врачам и не была госпитализирована.

С учетом новых данных в России с начала эпидемии умерли 89 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 50 человек в Москве. Всего коронавирус в России обнаружили у 10131 человека, 698 из них выздоровели.