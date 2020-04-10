Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве еще не наступил, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал Собянин.

Он добавил, что Москве «предстоит серьезное испытание», и к нему надо готовиться. По словам Собянина, речь идет о массовом тестировании, подготовке медицинской системы и контроле за соблюдением режима самоизоляции и карантина.

По данным на 9 апреля в России зафиксирован 10131 случай коронавируса, 698 человек выздоровели, 76 умерли.

Большая часть заболевших — более шести тысяч человек — приходится на Москву. По данным на 10 апреля, в городе умерли 50 зараженных коронавирусом.

Из-за эпидемии в Москве был введен всеобщий режим самоизоляции, жителям разрешают выходить только в магазин, вынести мусор и выгулять собаку. Около 10 москвичей уже были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.