В больнице в Уфе, где на карантин закрыли сотни сотрудников и пациентов, у 170 человек оказался положительным тест на коронавирус

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у 170 человек в республиканской клинической больнице в Уфе, где на карантине находятся более 1000 пациентов и медицинских работников. Такие данные сообщил 10 апреля глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

Будут проведены повторные тесты, который подтвердят или опровергнут результаты первого исследования, подчеркнул Забелин.

У остальных пациентов и врачей тест на коронавирус показал отрицательный результат, добавил глава республиканского Минздрава.

5 апреля в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе умерла пожилая пациентка с сахарным диабетом и пневмонией. 6 апреля стало известно, что ее посмертный анализ на COVID-19 был положительным, в тот же день республиканский Минздрав объявил, что у пяти врачей и двух пациентов подозревают коронавирус. Больницу экстренно закрыли на карантин, запретив, как сообщали источники, покидать здание всем находящимся в нем.

Анвар Нургалиев — сын умершей в больнице пациентки, у которой после смерти был обнаружен коронавирус, — заявил, что его самого и его семью травят. «Я официально сообщаю, что наша семья сдала анализы на коронавирус. И результат отрицательный», — написал Нургалиев в инстаграме, пообещав привлечь виновных в травле к ответственности.

В России, по данным оперативного штаба на 10 апреля, зафиксированы 11917 случаев коронавирусной инфекции, 94 человек умерли, 795 выздоровели.