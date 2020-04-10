В России выявлены 1786 новых случаев COVID-19. Всего заболели 11917 человек

По состоянию на утро 10 апреля в России зарегистрированы 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 57 регионах. Общее число заболевших увеличилось до 11917 человек в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+1124 человека за сутки), Подмосковье (+182), Коми (+58), Санкт-Петербурге (+35), Ульяновской (+34) и Нижегородской (+32) областях.

За минувшие сутки от болезни умерли еще 18 человек: 12 в Москве, двое в Краснодарском крае, по одному в Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. За весь период с начала распространения COVID-19 в России от вируса умерли 94 человека.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек.