В екатеринбургской больнице 78 человек заразились коронавирусом

У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга подтвердился коронавирус, медицинское учреждение закрыли на карантин. Об этом в инстаграме сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Ситуация контролируемая — у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии», — написал он.

Предварительно, источником распространения вируса в больнице стал врач, который заразился COVID-19 от соседки по дому.

Согласно данным федерального штаба, озвученным утром 20 апреля, всего в Свердловской области зарегистрированы 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек умер, 52 выздоровели.