Московский городской суд снизил Константину Котову срок с четырех лет колонии до года и шести месяцев о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Трансляция заседания шла на сайте Мосгорсуда.

Котова приговорили к четырем годам в сентябре 2019-го, в октябре того же года Мосгорсуд отказался смягчить приговор.

Котов стал вторым человеком в России, получившим реальный срок по уголовной статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования ).

Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Через два года приговор Дадину отменили.

В январе Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову. Конституционный суд велел пересмотреть приговор, после чего дело Котова вернули в Мосгорсуд. Генпрокуратура просила снизить активисту срок с четырех лет до года.