Генпрокуратура попросила снизить срок Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье, с четырех до одного года

Генпрокуратура попросила кассационный суд снизить срок фигуранту «московского дела» Константину Котову, осужденному по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об этом сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Надзорное ведомство просит сократить срок Котову до одного года лишения свободы. Суд первой инстанции приговорил активиста к четырем годам колонии.

Законность приговора Котову в конце января потребовал проверить президент Владимир Путин. Через два дня Конституционный суд велел пересмотреть вердикт, но Верховный суд отменить приговор отказался.

Котов — второй человек в России, получивший реальный срок по статье 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Через два года приговор отменили.