Конституционный суд велел пересмотреть приговор осужденному по «дадинской» статье фигуранту «московского дела» Константину Котову

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Константину Котову, которого осудили в рамках « ». Постановление опубликовано на сайте КС.

Как сказано в документе, в приговоре не указано, угрожали ли действия Котова «конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли они утрате публичным мероприятием мирного характера».

Котов получил четыре года колонии в сентябре 2019-го по статье о неоднократных нарушениях на митингах, также известной как «дадинская»: первым осужденным по ней был активист Ильдар Дадин. Президент России Владимир Путин 25 января поручил проверить «законность и обоснованность обвинительного приговора».

Адвокаты в жалобе в КС указывали, что статья, по которой осудили Котова, предполагает лишение свободы только в случае, если подсудимый нанес ущерб или создал угрозу здоровью участников митинга.