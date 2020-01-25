Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову. Его осудили на четыре года за повторное участие в митингах

Президент России Владимир Путин поручил проверить «законность и обоснованность обвинительного приговора», вынесенного фигуранту Константину Котову, и «при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования».

Соответствующее поручение дано по итогам пресс-конференции, которую Путин провел 19 декабря. О Котове президента уже после завершения пресс-конференции спросил корреспондент телеканала «Дождь».

Ответственным за проверку приговора Котову назначен новый глава Генпрокуратуры Игорь Краснов. Доклад Краснов, следует из списка поручений, должен предоставить до 31 марта.

Константин Котов — второй человек в России, приговоренный к лишению свободы по статье о неоднократном участии в мирных несанкционированных митингах. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Через два года приговор Дадину отменили.