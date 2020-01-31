Верховный суд отказался отменить приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Защита подала новую жалобу

Верховный суд вернул заявление с просьбой отменить приговор фигуранту Константину Котову в связи с определением Конституционного суда. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор, поскольку Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1 не соответствующей Конституции.

«Как не признал он статью 212.1 УК не соответствующей Конституции и в деле Ильдара Дадина, приговор которому был пересмотрен Президиумом Верховного Суда», — добавила Эйсмонт.

Она отметила, что защита Котова предполагала возможность отрицательного ответа от Верховного суда и уже подала новую жалобу на приговор.

В сентябре 2019 года общественный активист Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии по делу о неоднократном участии в несанкционированных митингах (статья 212.1 УК РФ).

25 января Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову. 27 января Конституционный суд велел пересмотреть вердикт. На следующий день защита Котова подала в Верховный суд заявление с просьбой отменить уголовное преследование Котова и освободить его из колонии.

Котов стал вторым человеком в России, получившим реальный срок по статье 212.1. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Через два года приговор Дадину отменили.