Суд приговорил к четырем годам колонии фигуранта «московского дела» Константина Котова, обвиняемого по «дадинской» статье

Тверской районный суд Москвы назначил четыре года колонии общего режима фигуранту «московского дела» Константину Котову, который обвинялся по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Об этом сообщает «Медиазона».

Прокурор попросил для Котова четыре с половиной года колонии. Активист не признал вину.

Дело Котова было рассмотрено в рекордно короткий срок. Активиста задержали 12 августа. Следствие заняло три дня, суд тоже (он начался 3 сентября).

Статья о неоднократном нарушении правил проведения митинга появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году. Первым осужденным по ней стал активист Ильдар Дадин, рассказавший о пытках в карельской ИК-7. Позже приговор Дадину отменили.