Прокурор попросил четыре с половиной года колонии для Константина Котова, обвиняемого по «дадинской статье»

Гособвинение попросило четыре с половиной года колонии общего режима для Константина Котова, по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Об этом сообщает «Медиазона».

Дело Котова было расследовано в рекордно короткий срок: активиста задержали 12 августа, а уже 15 августа СК объявил об окончании следственных действий. На ознакомление с материалами дела обвиняемому и его защите отвели 72 часа. Суд по делу Котова начался 3 сентября. Активист не признал вину.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения митинга появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году. Первым осужденным по ней стал активист Ильдар Дадин, рассказавший о пытках в карельской ИК-7. Позже приговор Дадину отменили.