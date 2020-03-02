Дело осужденного из-за четырех митингов Константина Котова вернули в Мосгорсуд

Дело Константина Котова, на четыре года по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, отправили в Мосгорсуд на пересмотр. Об этом сообщает «Медиазона».

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Мосгорсуда, который в октябре 2019 года отказался смягчить Котову приговор.

Кассация постановила избрать Котову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Генпрокуратура в феврале 2020-го просила снизить Котову срок до года. На заседании 2 марта представитель гособвинения назвал четыре года «чрезмерно суровым» наказанием.

При этом, по мнению гособвинения, суды правильно установили виновность Котова, но неправильно определили наказание. Действия Котова, по словам прокурора, не создали угрозы кому-либо (на это указывала защита в просьбе отменить приговор), однако его предупреждали об уголовной ответственности.

Представитель уполномоченного по правам человека, в свою очередь, сказал, что «действия Котова носили хотя и противоправный, протестный характер», но были мирными.

Котова осудили в сентябре 2019-го по .

Он стал вторым в России человеком, осужденным по 212.1 УК, известной так же как «дадинская статья». Активиста Ильдара Дадина в 2015 году приговорили к трем годам колонии, спустя два года приговор отменили.

Законность приговора Котову в конце января поручил проверить президент Владимир Путин, после этого Конституционный суд велел пересмотреть вердикт. Верховный суд отменить приговор отказался.