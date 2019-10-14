Мосгорсуд отказался смягчить приговор Константину Котову, получившему четыре года за выход на четыре мирные акции

Судья Мосгорсуда Нина Шарапова оставила без изменений приговор Константину Котову, которому Тверской суд назначил четыре года колонии общего режима по статье. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Медузы». Решение Шарапова вынесла за 20 минут.

На отказе в апелляции настаивало обвинение, а защита Котова требовала отменить приговор и оправдать активиста. Котов в последнем слове повторил, что не признает себя виновным, так как его осудили только за участие в мирных акциях.

В отличие от суда первой инстанции судья Шарапова изучила видеозапись, которая показывает, что на акции 10 августа Котова задержали сразу после выхода из метро — он не успел поучаствовать в демонстрации. Обвинение настаивало, что он выкрикивал лозунги.