«Кадыров угрожает убийством адресно». Правозащитники, писатели и актеры попросили о госзащите для журналистки Елены Милашиной

Правозащитники, политики, деятели науки и культуры попросили Следственный комитет предоставить журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной госзащиту из-за угроз со стороны Рамзана Кадырова. Также они просят возбудить уголовное дело против главы Чечни. Их обращение цитируют «Новая газета» и «Интерфакс».

«Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений. Теперь Кадыров угрожает убийством адресно — „Новой Газете“ и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на ее статью», — говорится в обращении.

Его подписали более 100 человек, среди которых правозащитники Лев Пономарев и Светлана Ганнушкина, писатели Виктор Шендерович и Дмитрий Быков, актрисы Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, режиссеры Андрей Смирнов и Владимир Мирзоев, мультипликатор Гарри Бардин, музыкант Андрей Макаревич.

В феврале на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину совершили нападение в Грозном. Затем Милашина заявила, что получала угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова.

В середине апреля Кадыров раскритиковал статью Милашиной в «Новой газете» про ситуацию с коронавирусом в Чечне. Он призвал ФСБ и администрацию президента РФ повлиять на издание и добавил: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Кадырова «весьма эмоциональным», но отметил, что тот не сделал «ничего запрещенного или противозаконного».

Генпрокуратура потребовала заблокировать статью Милашиной, которая вызвала недовольство Кадырова — из-за «недостоверной информации». Что именно вызвало претензии ведомства, не ясно. «Новая газета» закрыла доступ к статье.