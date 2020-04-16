«Ничего необычного мы там не увидели» Рамзан Кадыров попросил Кремль разобраться с «Новой газетой». Вот что ответил пресс-секретарь президента

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

«Эхо Москвы»: Дмитрий Сергеевич, по вчерашней теме, вы говорили, что изучите высказывание Рамзана Кадырова по поводу «Новой газеты» и обращения к федеральной власти, сделанного в такой необычной форме: «Эй, наведите порядок! Эй, обратите внимание!» Получилось ли изучить и что в Кремле думают по этому поводу?

Дмитрий Песков: Да, мы ознакомились. Действительно, весьма эмоционально. Но, с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Поэтому ничего необычного мы там не увидели. Естественно, сейчас все, скажем так, находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии. По сути, это абсолютно никак не сказывается на том, что было сказано.

«Эхо Москвы»: Но понятно ли, почему Кремлю такие вопросы публично задаются через социальные сети? Это какая-то вроде новая, нестандартная практика во взаимоотношениях главы региона и Кремля.

Дмитрий Песков: Ну, глава региона сам выбирает эту практику. В данном случае в этом нет ничего запрещенного или противозаконного. Это единственное, что я могу сказать. В остальном мне нечего добавить.

«Эхо Москвы»: По поводу противозаконного — он как раз и спрашивает, хочет ли Кремль, чтобы они совершили преступление. Публично такой вопрос прозвучал, может быть, тогда и публичный ответ какой-то нужен?

Дмитрий Песков: Нет, не считаем необходимым.